بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق السيول في هدا الطائف

أمطار وسيول في هدا الطائف اضافة اعلان



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



📍فيديو

سيول جبل الكر بالهدا #الطايف_الان

الأحــد ٩ رجـــب ١٤٤٥هـ

21 يناير 2024م

من | عبدالعزيز الثبيتي

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. pic.twitter.com/BQJ7TD0rTP — طقس (@tqqs) January 21, 2024

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير وتدفق وجريان السيول في هدا الطائف بمنطقة مكة المكرمة.وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وجريان السيول في هدا الطائف، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.