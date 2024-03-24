بالفيديو.. سيول عارمة تجرف مركبة في الدلم

أ أ

أظهر مقطع فيديو انجراف سيارة في سيول وادي ماوان الدلم جنوب الرياض مساء أمس السبت 13 رمضان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.



سيول تجرف مركبة في الدلم



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



🔴 متداول

انجراف سيارة بسيول

وادي ماوان #الدلم جنوب #الرياض

السبت ١٣ #رمضان ١٤٤٥هـ

23 مـــارس 2024م

.

. pic.twitter.com/qhvqGuv08X — طقس (@tqqs) March 23, 2024

وأظهر المقطع، سيول عارمة تجرف سيارة بعد تدفق مياه السيول بوادي ماوان في الدلم، بعد هطور الأمطار الغزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، نجران، جازان.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.