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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وبروق في الدوادمي

البرد في الدوادمي
سيول الدوادمي
أ أ
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وثقت مقاطع فيديو حالة من التقلبات الجوية على أحياء محافظة الدوادمي في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق.
ووثق مقطع فيديو حالة من البرق الشديد أضاءت سماء أحياء الدوادمي بالتزامن مع هطول الأمطار.اضافة اعلان

أمطار وسيول وبروق في الدوادمي

وتفاعل الأهالي مع الحالة المطرية وخرجوا للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.
كما وثق مقطع فيديو أخر سيول هادرة في الحفيرة جنوب الدوادمي، محملة بأكوام من البرد.
وأظهر المقطع، البرد والسيول تمتد على مد البصر، وسط توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق.

استمرا رالحالة المطرية

من جهته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية المصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الحالة الممطرة الحادية عشرة لعام١٤٤٥هـ، مستمرة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وأضاف أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح قوية، وصواعق رعدية مع جريان السيول، وأنها متواصلة من اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء.
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وتابع أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.


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