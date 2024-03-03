انطلاق الفصل الدراسي الثالث.. والتعليم تُوجّه بهذا الإجراء

أ أ

ينتظم اليوم الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام الثلاثة في مقاعد الدراسة، وذلك في مستهل انطلاق الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ.





الانضباط المدرسي



إجازة عيد الفطر



تطبيق نظام البصمة



وشددت وزارة التعليم، على أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول من خلال الحصص الدراسية المعتادة ورصد حالات الغياب وإشعار أولياء الأمور عبر وسائل التواصل المختلفة مع رصد وتثبيت الغياب في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول، وفقًا لصحيفة "عكاظ".ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثالث - آخر الفصول الدراسية الثلاث - بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.ويتضمن الفصل الدراسي الثالث، إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من يوم الجمعة 1445/9/19هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.ويعني ذلك أن عدد أيام الدراسة طيلة شهر رمضان المبارك ستستمر لمدة 18 يومًا فقط.كما يتضمن إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.من جانب آخر، تستكمل الوزارة، اليوم الأحد، تطبيق نظام البصمة "حضوري" للموظفين والموظفات في عدد من الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة، ومكاتب التعليم التابعة لها، والمراكز التربوية للبنين والبنات، وعدم قبول أية وسائل أخرى لإثبات حضور وانصراف الموظفين.وتم تحديد فترة الدوام بسبع ساعات تبدأ من الساعة 7.30 صباحًا وحتى الساعة 2.30 ظهرًا، ولا يمكن إثبات الحضور أو الانصراف في النظام إلا إذا كان الموظف في محيط الإدارة.