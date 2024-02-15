عاجل.. الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني تبدأ اليوم.. والنتائج في هذا الموعد

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يبدأ الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الخميس، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ.

يأتي هذا بعد أن قررت وزارة التعليم تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.

ويؤدي أكثر من 6 ملايين في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، الاختبارات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة.





إعلان النتائج الأربعاء القادم





الطلاب المسموح لهم بعدم أداء الاختبارات بالمدرسة



ظروف طارئة تتسبب في الغياب الجماعي للطلاب



التقويم الدراسي



وشددت الوزارة على مدارس التعليم العام بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اليومي في نظام (نور) الإلكتروني للمواد أولاً بأول، وعدم تأخير أعمال كنترول الاختبارات؛ وذلك لضمان إظهار النتائج بنهاية دوام يوم الأربعاء القادم، وقبل بدء إجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي، وفقًا لصحيفة "عكاظ".وحددت الوزارة، بداية الفصل الدراسي الثالث موعدًا للاختبارات البديلة في حال تعليق الاختبارات حضوريًا أو وجود حالات مرضية فردية للطلاب والطالبات.ومنحت، إدارات التعليم معالجة حالات الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبارات في المدرسة بأعذار مقبولة، وفقًا للأنظمة والإجراءات التي وضعتها الوزارة لضمان سير وسلامة الاختبارات، وذلك في الحالات التالية:- الطالب الموقوف في السجن أو الإصلاحية يختبر خلال فترة انعقاد الاختبارات.- الطالب المريض ذو الظروف الطارئة أو المزمنة، وتمنعه ظروفه الصحية من الحضور للاختبار؛ تجري اختباراته في مقر تنويمه.- الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية ومن هم بحاجة إلى متابعة مستمرة في المنزل، ويعرضهم الخروج للخطر وحالاتهم تحت إشراف إحدى المستشفيات ولديهم تقرير معتمد.- الدارسون المرابطون على الحدود.- الطالب الذي يتعرض لظروف مرضية أو أسرية قاهرة تمنعه من الحضور خلال الفصل الدراسي.ويحق لمدير التعليم - بموافقة خطية منه - تقدير الظروف الطارئة التي تتسبب في حالات الغياب الجماعية للطلاب أيام الاختبارات بسبب السيول وما شابه وتستلزم تأجيل اختبارهم.ويحدد اختبار مواد أيام الغياب في وقت مناسب للطالب، أو يؤجل إلى موعد الاختبار البديل، إضافة الى أهمية تفعيل برنامج تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المنومين في مراكز الأورام والمستشفيات ومن في حكمهم والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية لهذه الفئة وللطلاب الخاضعين لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.