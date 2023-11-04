السبت، 20 ربيع الثاني 1445 ، 04 نوفمبر 2023

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اليوم.. جامعة جدة تعلق الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا

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جامعة جدة
أ أ

أعلنت جامعة جدة، أنها قررت اليوم السبت، تعليق الدراسة لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية.اضافة اعلان

سبب تعليق الدراسة بجامعة جدة

وأكدت أنها قررت تعليق الدراسة لطلاب وطالبات الدراسات العليا والبرامج التنفيذية اليوم السبت الموافق 20 ربيع الآخر 1445هـ ، وتحويل المحاضرات عن بُعد.
وأكد أن الدفاع المدني أنه يتابع ميدانيًا الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، ويدعو إلى أخذ الحيطة والحذر.

على الجميع الحيطة والحذر

ودعا إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

أمطار رعدية على جميع مناطق المملكة

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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