مفاجأة.. خبراء يحذرون ويكشفون سبب غزارة الأمطار على مناطق المملكة

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حذر خبراء الأرصاد من استمرار الحالة المطرية الغزيرة على الرياض ومكة ومناطق مختلفة من المملكة، موضحين سبب الحالة المطرية على أجواء ومناطق المملكة. اضافة اعلان





منخفض جوي بطبقات الجو العليا



حالة مطرية قوية على مناطق المملكة



نشاط في التيارات الهابطة المُفاجئة



سحب ركامية وأمطار متوقعة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب "طقس العرب"، فإن أحدث القراءات الجوية والتوقعات تُشير بأن تبقى مناطق عديدة من المملكة تحت تأثير اضطرابات جوية؛ ناتجة عن تأثر شرق شبه الجزيرة العربية بمنخفض جوي في طبقات الجو العالية بالتزامن مع استمرار تدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المنطقة.وتوقع الخبراء أن تتكاثر كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة قد يتخللها سُحب ركامية مُتفرقة ساعات ما بعد الظهر والمساء من اليوم السبت على أجزاء من وسط المنطقة الشرقية والرياض وقد تشمل أحياء من العاصمة ويُرافقها هطول أمطار مُتوسطة قد تكون غزيرة بشكل محلي.ويصحب تساقط الأمطار، حدوث العواصف الرعدية ونشاط في التيارات الهابطة المُفاجئة والتي قد تؤدي إلى حدوث عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق.كما تطال السُحب الركامية كذلك أجزاء مُتفرقة من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك بالإضافة إلى بعض المُرتفعات الجنوبية الغربية، و تترافق السُحب الركامية بهطول للأمطار المُتوسطة مصحوبة بالرعد والصواعق والبرق ونشاط في الرياح تحت مرور السُحب المزن الركامي.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.