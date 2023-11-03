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مفاجأة.. خبراء يحذرون ويكشفون سبب غزارة الأمطار على مناطق المملكة

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منخفض جوي
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حذر خبراء الأرصاد من استمرار الحالة المطرية الغزيرة على الرياض ومكة ومناطق مختلفة من المملكة، موضحين سبب الحالة المطرية على أجواء ومناطق المملكة.اضافة اعلان

منخفض جوي بطبقات الجو العليا

وحسب "طقس العرب"، فإن أحدث القراءات الجوية والتوقعات تُشير بأن تبقى مناطق عديدة من المملكة تحت تأثير اضطرابات جوية؛ ناتجة عن تأثر شرق شبه الجزيرة العربية بمنخفض جوي في طبقات الجو العالية بالتزامن مع استمرار تدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المنطقة.

حالة مطرية قوية على مناطق المملكة

وتوقع الخبراء أن تتكاثر كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة قد يتخللها سُحب ركامية مُتفرقة ساعات ما بعد الظهر والمساء من اليوم السبت على أجزاء من وسط المنطقة الشرقية والرياض وقد تشمل أحياء من العاصمة ويُرافقها هطول أمطار مُتوسطة قد تكون غزيرة بشكل محلي.

نشاط في التيارات الهابطة المُفاجئة

ويصحب تساقط الأمطار، حدوث العواصف الرعدية ونشاط في التيارات الهابطة المُفاجئة والتي قد تؤدي إلى حدوث عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق.

سحب ركامية وأمطار متوقعة على هذه المناطق

كما تطال السُحب الركامية كذلك أجزاء مُتفرقة من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك بالإضافة إلى بعض المُرتفعات الجنوبية الغربية، و تترافق السُحب الركامية بهطول للأمطار المُتوسطة مصحوبة بالرعد والصواعق والبرق ونشاط في الرياح تحت مرور السُحب المزن الركامي.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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