الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم.. جامعة الملك سعود تطرح ٤ برامج جديدة للدراسات العليا

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
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أعلنت جامعة الملك سعود مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا للقبول للعام الجامعي 1446هـ.اضافة اعلان
وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك يأتي وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

برنامجان اعتياديان يطرحان لأول مرة:

1- ماجستير العلوم في مخرجات الرعاية الصيدلية وسياساتها.
2- الدبلوم العالي في الملكية الفكرية.


برنامجان يطرحان لأول مرة بنظام التعليم المستمر "مسائي":

1- ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
2- ماجستير العلوم في العلوم الإشعاعية.
تفاصيل:
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موعد التقديم:

- بدأ التقديم اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/10/08هـ الموافق 2024/04/17م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/10/19هـ الموافق 2024/04/28م.

طريقة التقديم:

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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