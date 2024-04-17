اليوم.. جامعة الملك سعود تطرح ٤ برامج جديدة للدراسات العليا

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أعلنت
جامعة الملك سعود مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات
العليا للقبول للعام الجامعي 1446هـ.
وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك يأتي وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
برنامجان
اعتياديان يطرحان لأول مرة:1-
ماجستير العلوم في مخرجات الرعاية الصيدلية وسياساتها.
2- الدبلوم العالي في الملكية الفكرية.
برنامجان
يطرحان لأول مرة بنظام التعليم المستمر "مسائي":1-
ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
2- ماجستير العلوم في العلوم الإشعاعية.
تفاصيل:
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