اليوم.. جامعة الملك سعود تطرح ٤ برامج جديدة للدراسات العليا

أ أ

أعلنت جامعة الملك سعود مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا للقبول للعام الجامعي 1446هـ.

وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك يأتي وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





برنامجان اعتياديان يطرحان لأول مرة:



برنامجان يطرحان لأول مرة بنظام التعليم المستمر "مسائي":



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

