اليوم انتهاء الاختبارات الشفهية والعملية لنهاية الفصل الثاني.. وغدًا بداية الاختبارات التحريرية

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ينتهي الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأربعاء، من اختبارات المواد العلمية والشفهية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ.
اختبارات الفصل الدراسي الثانييأتي هذا فيما تبدأ غدًا الخميس اختبارات الفصل الدراسي الثاني بعد قرار وزارة التعليم بتبكيرها، والتي تمتد لمدة خمسة أيام، على أن تنتهي الأربعاء 21 من فبراير 2024.
ويؤدي طلاب وطالبات الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي اختباراتهم حضوريًا طوال أيام الاختبارات.
الوقت المحدد لتأدية الاختباراتوشددت وزارة التعليم، على المدارس، ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لتأدية الاختبارات وعدم إخراج الطلاب والطالبات إلا بعد مضي نصف الوقت.
وقالت الوزارة إن المواد التي حصصها في الأسبوع من حصة إلى حصتين في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة يكون زمن اختبارها ساعة واحدة.
والمواد التي حصصها ما بين ثلاث وأربع حصص يكون زمن اختبارها ساعة ونصف الساعة، والمواد التي حصصها من خمس حصص أسبوعيًا فأكثر اختبارها يكون ساعتين.
ووفقًا للوزارة: في المرحلة الثانوية إذا كانت الحصص الأسبوعية من حصة إلى حصتين يكون زمن الاختبار ساعة ونصف الساعة.
وأضافت، إذا كانت الحصص من ثلاث إلى أربع يكون زمن الاختبار ساعتين، وإذا كانت الحصص خمسًا فأكثر يكون زمن الاختبار ساعتين ونصف الساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاختبار التحريري في المواد ذات الجانبين التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر تخصص له ساعة واحدة.