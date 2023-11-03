الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

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عاجل.. أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار المملكة 3
توقعات بهطول الأمطار في مناطق متفرقة
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر إثر التحذيرات من هطول أمطار غزيرة وجريان سيول في العديد من مناطق ومحافظات المملكة اليوم الجمعة.اضافة اعلان
وشملت المناطق والمحافظات التي دعا الدفاع المدني إلى توخي الحذر فيها: المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، الباحة، عسير، جازان.
وحث المواطنين على الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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