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مكة المكرمة تسجل أعلى كمية هطول أمطار بـ 61.4 ملمتراً

أمطار مكة
أمطار مكة المكرمة
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سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، حيث بلغت (61.4) ملم في طريق الكر بالطائف، و(22.5) ملم في مطار الطائف.اضافة اعلان
 جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (89) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية.


سجلت الهدا 4.2 ملم

 وسجّلت الهدا (4.2) ملم، ومنتزة سيسد (2.8) ملم، وقيا بالطائف (1.8) ملم، وعرفات (1.0) ملم، ومنى (1.7) ملم، والقعور بمحافظة الكامل (4.6) ملم.


الزلفى في الرياض تسجل 43 ملم

 وفي العاصمة الرياض، سجّلت محافظة الزلفي بالرياض (45.0) ملم، وعلقة الزلفي (43.0) ملم وروضة السبلة (28.5) ملم، والبطين الجنوبي (22.0) ملم.
وفي منطقة القصيم سجلت البكيرية (51.5) ملم، وبريدة (49.0) ملم، وعنيزة (42.4) ملم، ورياض الخبراء (41.5) ملم، والشماسية (40.0) ملم، والبدائع (33.0) ملم.


سجل مطار الدمام 26.8 ملم

وفي المدينة المنورة، سجّلت مهد الذهب (13.0) ملم، وسد بطحان (9.4) ملم، وفي المنطقة الشرقية سجل مطار الدمام (26.8) ملم، والقاعدة الجوية بحفر الباطن (16.4) ملم، والسعيرة بحفر الباطن (9.0) ملم.
وفي منطقة عسير سجّلت رجال ألمع (14.6) ملم، والشغف بأبها (1.2) ملم، وفي منطقة حائل سجّلت محطة القطار (29.2) ملم، والروضة (10.2) ملم.


سجلت عرعر 3.6 ملم

فيما سجّلت حزم الجلاميد بعرعر بمنطقة الحدود الشمالية (3.6) ملم، و(1.6) ملم في مطار رفحاء.
 يأتي هذا، فيما سجّلت محافظة بيش بمنطقة جازان (19.6) ملم، وقيادة حرس الحدود بالمنطقة (2.4) ملم، وفي منطقة نجران سجلت النمصة بمحافظة بدر الجنوب (0.8) ملم.

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