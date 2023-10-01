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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

ردة فعل غير متوقعة من أب تجاه ابنه بعد تهوره في القيادة

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حادث
أ أ
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وثق مقطع فيديو ردة فعل أب تجاه ابنه الذي كان يقود سيارته بسرعة شديدة ومتهورة.

الأب غاضب من ابنه:


ويبدو أن الأب كان غاضبا جدا من سلوك ابنه لدرجة أنه خرج وتوعده عدة مرات في الفيديو.اضافة اعلان

وقال الأب إن الحادث تم في منطقة لم يكن بها أي سكان، لكن ابنه كان يقود بسرعة عالية جدا ولم يستطع التحكم في السيارة.

حوادث متكررة:


في وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث سيارة كانت تقودها فتاة وتسير بسرعة كبيرة ومعها العائلة.

وفي الفيديو، يظهر صوت الفتاة وهي تصرخ بشدة بعد وقوع الحادث بينما يسمع صوت أطفال كذلك.

كانت الفتاة منشغلة بتصوير الفيديو حين وقع الحادث، بينما كان يظهر بوضوح أن الطريق الذي تسلكه غير كاف لسيارتها.

وبينما انحرف السائق أمامها عن طريقه لم تجد الفتاة أمامها سوى الاصطدام به من الخلف.

تكرار حوادث السيارات:


وتكثر حوادث السيارات حين لا يلتزم السائق بالطريق ولا يترك مسافة كافية بينه وبين الذي أمامه.

ولم يتضح بعد المكان الذي وقعت فيه الحادثة لكنه فيما يبدو أنه داخل المملكة.

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