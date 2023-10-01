لحظة وصول الإسعاف الجوي لإنقاذ وافد يمني

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وثق مقطع فيديو لحظة وصول طائرة إسعاف لإنقاذ أحد الأشخاص على طريق سريع بعد شعوره بالتعب.





هبوط الطائرة:



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عامل باكستاني:



"مقيم يمني" يوثق وصول طائرة الإسعاف الجوي🚁، لمباشرة علاج صديقه بعد شعوره بالتعب على أحد الطرق السريعة. pic.twitter.com/ghhoLtpA7R October 1, 2023

ويظهر الفيديو الذي وثقه مقيم يمني وصول الطائرة وهبوطها في المكان الذي شعر فيه بالتعب.وخلال الفيديو يوجد زحام شديد في المكان الذي يتواجد به المصاب، فيما يبدو أن العديد من المارة توقفوا في محاولة لمساعدته.في وقت سابق، وثق مقيم يمني في جدة وصول طائرة الإسعاف الجوي لنقل وافد باكستاني للمستشفى بعد سقوطه من أحد المباني، وأظهر الفيديو المتداول، وصول الإسعاف الطائر على الفور من أجل إنقاذ حياة الوافد الذي سقط من أحد المباني في جدة، حيث كان يصعب وصول سيارة الإسعاف بشكل سريع بسبب الازدحام المروري.قال المقيم اليمني الذي وثق الحادث: "الله على مملكة الخير.. الله على حكامها وشعبها وجيشها.. الله على هذا الوفاء العجيب.. 15 دقيقة فقط تفصلنا على وصول هذه الطائرة بعد سقوط أحد زملائنا من ارتفاع 12 متراً وهو باكستاني.. ما مواطن ما وزير ما أمير ولا مسؤول ولا تاجر".وأضاف: أن سيارة الإسعاف صعب عليها الوصول نظرًا للزحام في طريق الحرمين بجدة، ما دفع السلطات إلى إرسال طائرة الإسعاف من أجل نقل هذا العامل الباكستاني إلى مستشفى الملك فهد.وتابع قوله: حدثوني يا سادة عن هذا الوفاء.. أعطوني دولة من الدول المجاورة أو الأوروبية تستطيع أن ترسل في أقل من 15 دقيفة سيارة إسعاف و3 دوريات وتوقف السير لإسعاف عامل باكستاني.يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي أعادت إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير 2022 بعد فترة توقف، شهد خلالها المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه؛ ليكون داعماً للعمل الإسعافي على الأرض؛ ما يسهم في اتساع الرقعة الجغرافية للخدمة الإسعافية بالمملكة.