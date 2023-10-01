الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شعر بتعب على طريق سريع (فيديو)

لحظة وصول الإسعاف الجوي لإنقاذ وافد يمني

Capto_Capture 2023-10-01_08-06-46_PM
لحظة وصول الطائرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
وثق مقطع فيديو لحظة وصول طائرة إسعاف لإنقاذ أحد الأشخاص على طريق سريع بعد شعوره بالتعب.

هبوط الطائرة:


ويظهر الفيديو الذي وثقه مقيم يمني وصول الطائرة وهبوطها في المكان الذي شعر فيه بالتعب.اضافة اعلان

وخلال الفيديو  يوجد زحام شديد في المكان الذي يتواجد به المصاب، فيما يبدو أن العديد من المارة توقفوا في محاولة لمساعدته.

عامل باكستاني:


في وقت سابق، وثق مقيم يمني في جدة وصول طائرة الإسعاف الجوي لنقل وافد باكستاني للمستشفى بعد سقوطه من أحد المباني، وأظهر الفيديو المتداول، وصول الإسعاف الطائر على الفور من أجل إنقاذ حياة الوافد الذي سقط من أحد المباني في جدة، حيث كان يصعب وصول سيارة الإسعاف بشكل سريع بسبب الازدحام المروري.

قال المقيم اليمني الذي وثق الحادث: "الله على مملكة الخير.. الله على حكامها وشعبها وجيشها.. الله على هذا الوفاء العجيب.. 15 دقيقة فقط تفصلنا على وصول هذه الطائرة بعد سقوط أحد زملائنا من ارتفاع 12 متراً وهو باكستاني.. ما مواطن ما وزير ما أمير ولا مسؤول ولا تاجر".

وأضاف: أن سيارة الإسعاف صعب عليها الوصول نظرًا للزحام في طريق الحرمين بجدة، ما دفع السلطات إلى إرسال طائرة الإسعاف من أجل نقل هذا العامل الباكستاني إلى مستشفى الملك فهد.
وتابع قوله: حدثوني يا سادة عن هذا الوفاء.. أعطوني دولة من الدول المجاورة أو الأوروبية تستطيع أن ترسل في أقل من 15 دقيفة سيارة إسعاف و3 دوريات وتوقف السير لإسعاف عامل باكستاني.

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي أعادت إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير 2022 بعد فترة توقف، شهد خلالها المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه؛ ليكون داعماً للعمل الإسعافي على الأرض؛ ما يسهم في اتساع الرقعة الجغرافية للخدمة الإسعافية بالمملكة.



اقرأ أيضا

أهم 10
8:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أهم 10.. الإيقاع بتنظيم رجال الأعمال والمحامين ومكافأة الطلاب وهبوط أسعار العقارات

الديوان الملكي
8:40 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

الديوان الملكي : وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الهيئة العامة للغذاء والدواء
7:53 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

"الغذاء والدواء" تحث على اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة والالتزام بمعدل استهلاكها

هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية
7:52 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توجيه عاجل من هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية لملاك الحيوانات السائبة

اقرأ أيضا

غداً.. إيداع أكثر من 7 ملايين ريال مكافأة لطلاب وطالبات تعليم الطائف

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد موعد إجراء المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية

إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بجازان .. وضبط مواطنين بالباحة

استقدم سائقاً لا يعرف القيادة.. هل يمكن استرداد تكلفة الاستقدام؟

التأمينات توضح آلية الاستبعاد وعلاقتها بصاحب العمل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-09-04 at 5.39.49 PM 5:47 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

خسر فلذة كبده وطلق زوجته .. سجين يروي قصته مع المخدرات

WhatsApp Image 2023-09-04 at 12.09.53 AM 12:21 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الأمن العام يضبط 3 متسولين بالجوف .. ويكشف عن جنسيتهم

download (1) 7:11 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

قريبًا.. إطلاق مشاريع تنموية بيئية ومائية وزراعية في نجران

WhatsApp Image 2023-09-02 at 4.40.16 PM 4:54 م السبت، 02 سبتمبر 2023

باعوا أنفسهم من أجل المال .. الإطاحة بتجار السموم في عسير والدمام وسكاكا

اقرأ أيضا

الامن البيئي
5:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

"الأمن البيئي" يضبط ١٠١ مخالف في عدة مناطق بالمملكة

البنك المركزي السعودي 3
5:21 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

طرح مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات عبر منصة استطلاع

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني 11
4:54 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني بالمملكة

قف67567
4:46 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

شاهد.. قوة بردية مع عصف مطري على العيص بالمدينة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الاحوال المدنية
7:34 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير اسم الأبناء دون موافقة الوالدين.. الأحوال المدنية توضح؟

تعليم الطائف
7:15 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

غداً.. إيداع أكثر من 7 ملايين ريال مكافأة لطلاب وطالبات تعليم الطائف

إيمانويل ماكرون
6:35 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

في عهد ماكرون كاره الإسلام.. الفرنسيون تحت وطأة "القتل والجوع وبق الفراش"

منصة مساند
6:08 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

استقدم سائقاً لا يعرف القيادة.. هل يمكن استرداد تكلفة الاستقدام؟

ابن عثيمين
5:55 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل السجود أثناء تلاوة سورة "ص" يبطل الفريضة.. بماذا أجاب بن باز وابن عثيمين؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:51 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

التأمينات توضح آلية الاستبعاد وعلاقتها بصاحب العمل