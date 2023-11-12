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"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على عسير

ضباب - سحب - الطريق - شبورة
الوطني للأرصاد
أ أ
أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأصفر على منطقة عسير يشمل "أبها والنماص وبلقرن وتنومة".

شبورة مائية:

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وأوضح أنه من المتوقع تكون شبورة مائية يصاحبها "تدني في مدى الرؤية الأفقية يتراوح ما بين 3 وحتى 5 كم".؟

وأضاف أن بداية الإنذار في الساعة 9 مساء وحتى الثامنة صباحا.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول تستمر حتى التاسعة مساءً.

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول،وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وضباء".
2 – منطقة المدينة وتشمل "العلا ووادي الفرع والعهد".
3 – المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".
5 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.

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