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"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا على المنطقة الشرقية متضمنا "حفر الباطن".

أمطار غزيرة:


وقال إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.اضافة اعلان

وأضاف أن بداية الإنذار في الساعة الثانية ونهايته في الثانية عشر صباحا.

حالة مطرية غزيرة على جدة وعدة محافظات


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات، “العاصمة المقدسة العرضيات وجدة  والليث والكامل وخليص والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".

أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق


وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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