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تشمل العقوبة نقلهم أو تشغيلهم

عاجل.. السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الأمن العام
أ أ
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أكد الأمن العام أن كل من يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنةً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.اضافة اعلان
إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء والتشهير به، مشددًا على أن هذه الجريمة تُعَدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.
 ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والرقمين (994) و(999) في بقية مناطق المملكة.


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