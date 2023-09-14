الموارد البشرية: إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 3 حالات

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أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد في ثلاث حالات وهي :





حالات إيقاف معاش الضمان اضافة اعلان



الاعتراض على القرار



إيقاف صرف المعاش



- إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل- إذا لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها- إذا لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة وذلك بحسب الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة من النظام.وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاش الضمان عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية على أن يكون مدعوماً بالمستندات اللازمة.وتشمل إجراءات وزارة الموارد البشرية إخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام بالتجاوب مع فرص التمكين المقدمة له أو التسجيل في طاقات لإثبات الجدية وفي حال عدم الالتزام بالفرص التمكينية خلال الفترة المحددة، يتم إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيد.وكانت وزارة الموارد البشرية أوقفت صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عاماً، وفقا لـ"المدينة".وأوضحت الوزارة، أن سبب إيقاف الدعم لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش وثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".وتستهدف الوزارة من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة، وذلك بما يواكب رؤية السعودية 2030.ودعت الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف المعاش.