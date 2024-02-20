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وزير الإعلام: 2024 هو عام التحول الإعلامي السعودي و3 محاور لرسم خريطة المستقبل

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وزير الإعلام سلمان الدوسري
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قال وزير الإعلام، سلمان الدوسري، إن عام 2024 هو عام التحول الإعلامي السعودي.

3 محاور لرسم ملامح مستقبل الإعلاماضافة اعلان

وفي كلمته ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، أوضح سلمان الدوسري أن الجميع يحتفي في عاصمة مستقبل الإعلام، الرياض، بالعمل الإعلامي، وأنه تم وضع 3 محاور لرسم ملامح مستقبل الإعلام.

وأضاف أن المملكة على بعد يومين من الاحتفال بذكرى يوم التأسيس التي تجسد عراقة السعودية، مهنئًا القيادة والشعب السعودي.

الإعلام أسهم في 14 مليار في الناتج المحلي

وأكد "الدوسري" أن الإعلام أسهم في 14 مليار في الناتج المحلي ونستهدف 16 مليار ريال هذا العام بارتفاع 10%، ووفر القطاع 56 ألف وظيفة ونستهدف للوصول إلى 67 ألف وظيفة هذا العام.

وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، و80 جهة إعلامية.

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