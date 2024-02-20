وزير الإعلام: 2024 هو عام التحول الإعلامي السعودي و3 محاور لرسم خريطة المستقبل

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قال
وزير الإعلام، سلمان الدوسري، إن عام 2024 هو عام التحول الإعلامي السعودي.
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محاور لرسم ملامح مستقبل الإعلاموفي
كلمته ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، أوضح سلمان
الدوسري أن الجميع يحتفي في عاصمة مستقبل الإعلام، الرياض، بالعمل الإعلامي، وأنه تم
وضع 3 محاور لرسم ملامح مستقبل الإعلام.
فيديو | وزير الإعلام سلمان الدوسري: 2024 عام التحول الإعلامي السعودي.. ووضعنا 3 محاور لرسم ملامح مستقبل الإعلام#المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخبارية pic.twitter.com/sloadXIgC2— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2024
وأضاف أن المملكة على بعد يومين من الاحتفال بذكرى يوم التأسيس التي تجسد عراقة السعودية، مهنئًا القيادة والشعب السعودي.
الإعلام
أسهم في 14 مليار في الناتج المحليوأكد
"الدوسري" أن الإعلام أسهم في 14 مليار في الناتج المحلي
ونستهدف 16 مليار ريال هذا العام بارتفاع 10%، ووفر القطاع 56 ألف وظيفة ونستهدف
للوصول إلى 67 ألف وظيفة هذا العام.
فيديو | وزير الإعلام: نستهدف الوصول إلى 16 مليار ريال في دعم الناتج المحلي وإلى 67 ألف وظيفة خلال عام 2024#المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخبارية pic.twitter.com/pB8E0fXdLy— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2024
وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، و80 جهة إعلامية.
فيديو | سلمان الدوسري: نعمل على 3 استراتيجيات في المنظومة الإعلامية لتعزيز كفاءة القطاع ورفع الجاذبية الاستثمارية وتعزيز الكوادر الوطنية#المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخبارية pic.twitter.com/VFyi6U5cgn— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2024