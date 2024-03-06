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المملكة تُدين بشدة قرار الاحتلال المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

وزارة الخارجية
الخارجية
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أدانت المملكة بشدة قرار الاحتلال المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس.اضافة اعلان

المملكة تدين بناء 3500 وحدة استيطانية.


وأوضحت أن ذلك يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
 وجددت المملكة التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي:


كما أعربت وزارة الخارجية  في وقت سابق عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة.
وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، كما تجدد المملكة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين.
أيضا طالبت بتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء.

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