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ماذا تعرف عن علم الأرصاد الجنائي وبيانات الطقس الساعية؟

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علم الأرصاد الجنائي
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن علم الأرصاد الجنائي هو فرع من علم الجغرافيا المناخية التطبيقية.اضافة اعلان

ما هو علم الأرصاد الجنائي؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن علم الأرصاد الجنائي يستعان بعلم الأرصاد الجوية على مسائل التحقيقات الجنائية، عبر استخدام بيانات الطقس والمناخ لتحديد وقت وقوع الجريمة، ومكانها، وكيفية وقوعها خاصة في الأماكن المفتوحة.
وأضاف أن علماء الأرصاد الجنائية يستخدمون بيانات طقسية وربما مناخية لتحليل مسرح الجريمة.

ما هي بيانات الطقس الساعية؟

وبين في الوقت نفسه، أن المقصود ببيانات الطقس الساعية هو درجة الحرارة والرطوبة والرياح واتجاهها، وهطول الأمطار.
وأشار إلى أن علماء الأرصاد الجنائية  يستخدمون ببيانات الطقس الساعية واليومية التي توفر معلومات أكثر تفصيلاً عن الطقس.
كما يستخدم هؤلاء الخبراء بيانات الطقس التاريخية، مثل بيانات عن الطقس في الماضي، ويمكن استخدامها لمقارنة الطقس في وقت وقوع الجريمة مع الطقس في الأوقات الأخرى.

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