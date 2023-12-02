متى يبدأ فصل الشتاء بالتحديد؟ "المسند" يُجيب

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، وقت دخول فصل الشتاء هذا العام.





متى يدخل فصل الشتاء؟ اضافة اعلان



حدوث الانقلاب الشتوي



الشتاء سامر 90 يومًا



سبب تسمية المربعانية بهذا الاسم



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه وفقاً لحساب الأرصاد العالمية فقد دخل فصل الشتاء أمس الجمعة 1 ديسمبر.وأضاف أنه وفقاً لحساب الأنواء والطوالع يبدأ فصل الشتاء بدخول المربعانية في 7 ديسمبر، وذلك في كل سنة.وبين أنه وفقاً للحساب الفلكي والجغرافي العالمي فإن بداية فصل الشتاء عند حدوث الانقلاب الشتوي حيث يقع في 21 ديسمبر، ويحدث ذلك عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي "دائرة عرض 23.5 جنوب خط الاستواء".وأشار إلى أنه عندها تكون المسافة بين الشمس والأرض 147مليون كم تقريباً، وفيه أقصر نهار وأطول ليل في السنة، وذلك في نصف الكرة الشمالي.ونوه إلى أن تعامد الشمس فوق مدار الجدي إيذان ببدء فصل الشتاء وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، ويبلغ طول فصل الشتاء 90 يوماً، وعند تعامد الشمس على مدار الجدي يتوقف الليل عن أخذه من حصة النهار لأيام، ثم يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل.ولفت إلى أن المربعانية تدخل وفقاً لبعض الحسابات، وبعضها في 7 ديسمبر، وأنه في الرياض وخلال شهر ديسمبر تغرب الشمس جهة القبلة تمامًا.وأكد أن المربعانية متى ما توافرت خصائصها فقد دخلت، وهي وإن سُميت بذلك لأن عدد أيامها 40 يومًا ولكن في بعض السنوات قد تقل عن ذلك بكثير، أو تزيد حسب الظروف الجوية في ذلك الوقت.