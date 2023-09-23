سفير المملكة في بيروت: نتقاسم المسؤولية من أجل استقرار لبنان وحماية سيادته

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد البخاري أنّ المملكة حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الازدهار في البلاد العربية كافة.



الحفاظ على استقرار لبنان اضافة اعلان

وقال بخاري خلال الاحتفال الذي أقامه في بيروت بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٣ اليوم: "إننا نتقاسم مسؤولية دولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته"، موضحاً أنّ "الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ ويهدد في الوصول إلى الإصلاحات، ولطالما أكدنا أنّ الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وأن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمل المسؤولية".



وشدد السفير بخاري على أنّ الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتأمله الشعب اللبناني، مختتماً بالقول: "إننا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة".