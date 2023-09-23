السبت، 08 ربيع الأول 1445 ، 23 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

سفير المملكة في بيروت: نتقاسم المسؤولية من أجل استقرار لبنان وحماية سيادته

السفير وليد بخاري
السفير وليد بخاري
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد البخاري أنّ المملكة حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الازدهار في البلاد العربية كافة.

الحفاظ على استقرار لبناناضافة اعلان
وقال بخاري خلال الاحتفال الذي أقامه في بيروت بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٣ اليوم: "إننا نتقاسم مسؤولية دولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته"، موضحاً أنّ "الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ ويهدد في الوصول إلى الإصلاحات، ولطالما أكدنا أنّ الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وأن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمل المسؤولية".

وشدد السفير بخاري على أنّ الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتأمله الشعب اللبناني، مختتماً بالقول: "إننا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة".

اقرأ أيضا

وزارة التجارة
8:56 م السبت، 23 سبتمبر 2023

للتأكد من الإلتزام بالتخفيضات.. 9382 زيارة نفذتها "التجارة" بمناسبة اليوم الوطني

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة
8:08 م السبت، 23 سبتمبر 2023

أمير المدينة المنورة يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركزاً لرعاية كبار السن

المتهمين
7:05 م السبت، 23 سبتمبر 2023

شرطة تبوك تطيح بمواطنين ظهرا في فيديو يطلقان النار في الهواء

الملك مجلس الوزراء
6:16 م السبت، 23 سبتمبر 2023

خادم الحرمين: تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا

اقرأ أيضا

تزامنا مع اليوم الوطني.. الإسكان تُعلن تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية

لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي

وزير الدفاع : اليوم الوطني.. قصة مجد وكفاح وبطولات شيّدت لنا وطنًا عظيمًا

هل توقف دعم حساب المواطن ؟... البرنامج يرد ويوضح الحقيقة

موظف يعاني من تأخير الراتب .. و"الموارد البشرية" تحذر من هذا الأمر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التجارة 1:20 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

"التجارة" تشهّر بمقيم يمني لتورطه في بيع الملابس الرياضية المقلدة

طلاب السعودية 9:56 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

الأسبوع الثاني من الدراسة.. إقبال كبير من الطلاب وإجراءات صارمة لضبط الحضور

توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة 2:55 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

وزير الحج يسلط الضوء على مبادرات تطوير أنظمة العمرة خلال زيارته لباكستان

a77242661679 1:01 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

5 إجراءات لملاحقة مخالفي "هدف" واستعادة أموال الدعم

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات بشأن صرف معاش التقاعد

قطعة-ارض-سكني
1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "سكني" حول موعد إيداع الدعم

وزارة الداخلية
1:06 م السبت، 23 سبتمبر 2023

الداخلية: ضبط 15114 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

اليوم الوطني
12:56 م السبت، 23 سبتمبر 2023

هاشتاج "اليوم الوطني" يتصدر التريند.. ومغردون: المملكة تخطو بثبات نحو التقدم والرقي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة التجارة
8:56 م السبت، 23 سبتمبر 2023

للتأكد من الإلتزام بالتخفيضات.. 9382 زيارة نفذتها "التجارة" بمناسبة اليوم الوطني

حساب المواطن
7:04 م السبت، 23 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تأثر الدعم بوجود سائق خاص

الملك مجلس الوزراء
6:16 م السبت، 23 سبتمبر 2023

خادم الحرمين: تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا

مشاريع ضاحية الدار - الشركة الوطنية للإسكان
6:01 م السبت، 23 سبتمبر 2023

تزامنا مع اليوم الوطني.. الإسكان تُعلن تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية

حساب المواطن
3:21 م السبت، 23 سبتمبر 2023

هل توقف دعم حساب المواطن ؟... البرنامج يرد ويوضح الحقيقة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات بشأن صرف معاش التقاعد