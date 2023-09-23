لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78. اضافة اعلان





استعراض العلاقات الثنائية



وزير خارجية تايلند



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.كما التقى وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند بانبري فاهيتثانوكورن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.