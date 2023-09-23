تزامنا مع اليوم الوطني.. الإسكان تُعلن تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر الحالي 2023، تزامنا مع اليوم الوطني الثالث والتسعين.





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مشاريع مستقبلية



وأوضحت "الوطنية للإسكان"، أن الوحدات السكنية تتوزّع في 11 مدينة حول المملكة: الرياض وجدة ومكة المكرمة والأحساء والدمام والقطيف والخبر وخميس مشيط والطائف وينبع، بالإضافة إلى المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكنًا عصريًا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.وأكدت أنها تعمل جاهدة على تنفيذ خططها وإستراتيجيتها، لتسريع وتيرة تملك المواطنين مسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، والجهات التمويلية من القطاع الخاص.وبيّنت "NHC" أنها تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء بأسعار تنافسية، مع مراعاة تبنيها أعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن بيئات سكنية تدعم جودة الحياة بتكامل الخدمات فيها، وتوافر المسطحات الخضراء والمرافق الحيوية ومسارات المشاة، لتتيح الوصول الآمن للمرافق والخدمات جميعها من المسكن بطريقة سهلة، والتي بدورها ستعزز من الاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتحقق نمط حياة صحيا للأسر السعودية.