"جودة الحياة" يستهدف وصول 3 مدن سعودية لقائمة أفضل 100 مدينة للعيش حول العالم

أ أ

يطمح برنامج جودة الحياة، في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2025. اضافة اعلان





3 مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش حول العالم



#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sm9kNk82N9 #برنامج_ياهلا سلمان الخطاف (مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في مركز برنامج جودة الحياة): مستهدف البرنامج أن تصل 3 مدن سعودية لقائمة أفضل 100 مدينة للعيش حول العالم خلال عام 2025 @jalmuayqil January 20, 2024

أهداف برنامج جودة الحياة



وقال سلمان الخطاف، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في برنامج جودة الحياة لبرنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن مستهدف البرنامج أن تصل ثلاث مدن سعودية لقائمة أفضل 100 مدينة للعيش حول العالم خلال عام 2025.وأوضح أن المدن الثلاث هي: الرياض، الخبر، جدة، مشيرًا إلى أنها لم تختر بشكل عشوائي، بل هي مدرجة ضمن المؤشرات الدولية، وفقًا لمعايير تعداد السكان، السعة، الخدمات، الأنشطة التجارية لمستثمرين من خارج المملكة، وتواجد فروع لشركات أجنبية فيها.وذكر أن البرنامج يطمح لأن تصل مدينة سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في عام 2025.ويسعى البرنامج إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد، بصورة عامة، من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.ويهدف في هذا الإطار إلى استغلال كل الأدوات والإمكانات وتوحيد الجهود التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة ورفاهية العيش للمواطن والمقيم على حد سواء.