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عاجل.. سحب ممطرة وغيوم على الرياض و5 مناطق بالمملكة

سحب رعدية ممطرة
أمطار
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.اضافة اعلان

سحب ممطرة وغيوم على الرياض:


وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 ويرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

سيول وأمطار على عسير:


كما نبه المركز الوطني للأرصاد أيضا، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
 وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.

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