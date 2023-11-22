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عاجل.. تعويض تأخير وإلغاء الرحلات .. 6 حالات تضمنتها لائحة حماية حقوق المسافرين

الطيران المدني (2)
الطيران المدني
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تضمنت لائحة حماية حقوق المسافرين التي أعلنت عنها هيئة الطيران المدني عدة حالات للتعويض في ما يخص تأخير أو إلغاء رحلات الطيران.

حالات عديدة:
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وبحسب "الطيران المدني" فإنه عند تأخر الرحلة يتم ما يلي:


1- ساعة واحدة 

تقديم مرطبات ومشروبات

2- مدة ساعتين 
خيار استرداد قيمة التذكرة 

3- ثلاث ساعات 
وجبة ملائمة + تعويض 250 ريالا تقريبا في حال التأخير عن وقت الوصول المحدد في الحجز

4- 6 ساعات

توفير سكن فندقي + مواصلات المطار + تعويض 800 ريال تقريبا في حال التأخير عن وقت الوصول المحدد في الحجز.

5- خمس ساعات 

خيار استرداد قيمة التذكرة + تعويض بنسبة 150 % من قيمة التذكرة.

6- عند إلغاء الرحلة 

(استرداد قيمة التذكرة بالإضافة إلى تعويض 150 % من قيمة التذكرة حسب وقت إبلاغ الناقل الجوي بإلغاء الرحلة.

أهداف اللائحة الجديدة:



في وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني دليل ضوابط وشروط تقديم الشكاوى لعموم المسافرين والناقلات الجوية، بناء على ما ورد في المادة الثالثة والعشرين من لائحة حماية حقوق المسافرين، والتي أوضحت أن للهيئة إصدار السياسات والتعليمات والضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها.


من جانبه، أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش أن تلك الضوابط تأتي تماشياً مع أهداف اللائحة الجديدة، والتي تهدف إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها وتنظيم أنشطة تقديم الخدمة للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها وتحسين تجربتهم.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أهمية الالتزام بتلك الضوابط ؛ مما يساهم في تمكين الهيئة من معالجة وتحليل الشكاوى وحفظ حقوق الأطراف كافة، مشيرة إلى توفر الدليل على موقع الهيئة )www.gaca.gov.sa الإلكتروني

تقديم شكوى:



إرشادات مفصلة لتقديم شكوى ضد الناقل الجوي

1 - يتعين على المسافر تقديم شكوى ضد الناقل الجوي في حال عدم الالتزام بما نصت عليه لائحة حماية حقوق المسافرين، مع مراعاة أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الشكوى المبلغ عنها.

2 - يلتزم الناقل الجوي بمعالجة الشكوى في غضون 7 أيام كحد أقصى.

3 - بعد انقضاء المدة المخصصة للناقل الجوي لمعالجة الشكوى والتي تبلغ 7 أيام ؛ يحق للمسافر تصعيد شكواه إلى الهيئة شريطة ألا يتجاوز ما ورد في الفقرة الأولى.

4- في حالة عدم استجابة الناقل الجوي للشكوى خلال 14 يوما من إبلاغ الهيئة ؛ يعد ذلك بمثابة إقرار بصحة الشكوى.

5 - لن تقبل الشكوى في حال تم رفعها في بلدين مختلفين.



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