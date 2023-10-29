بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من "الجوازات"

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تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه.





هروب السائق

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المديرة العامة للجوازات





شروط استخراج جواز السفر



وأوضحت أنه يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.





طريقة تجديد جواز السفر

وأكدت على ضرورة سرعة إصدار أوراق السفر أو تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" قبل موعد السفر بوقتٍ كافِ، والتأكد من تعليمات الدخول للدول وجهة سفرهم.





جواز سفر أو هوية وطنية للسفر لهذه الدول

ونوهت الجوازات إلى إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.





تنبيه مهم بشأن الهوية الوطنية









@CareAljawazat السلام عليكم. كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم. وشكراً. October 29, 2023



وأشارت إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة "أبشر وتوكلنا" لا تخول صاحبها من السفر إلى خارج المملكة.

وقال المواطن : كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم.وردا على ذلك، قالت الجوازات : "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".في وقت سابق، حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.