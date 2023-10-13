الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني

الكلية التقنية بطريف
الكلية التقنية بطريف
أ أ
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أعلنت الكلية التقنية بطريف عن فتح باب القبول والتسجيل للبرامج التدريبية يوم الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر الحالي وينتهى يوم الأربعاء 18 أكتوبر.اضافة اعلان
وقررت الكلية فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ في التخصصات التالية:


التخصصات المتاحة:

1ـ تقنية الأعمال المكتبة
2ـ تقنية المحركات والمركبات
3ـ تقنية القوى الكهربية
4ـ تقنية الدعم الفني للحاسب  


التسجيل من مقر الكلية

يبدأ التسجيل عبر بوابة القبول الموحد، ويمكن التقديم بزيارة قسم القبول والتسجيل بمقر الكلية التقنية بطريف.


برامج دبلوم الكليات التقنية

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم الإلكتروني للفصل الثاني من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي).
يوم الأحد 30 ربيع الأول الجاري ويستمر  حتى يوم 3 ربيع الثاني 1445هـ.


جميع إجراءات القبول إلكترونية

وأوضحت المؤسسة  أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين ،وذلك عبر البوابة الإلكترونية (قبولي) على موقع المؤسسة الإلكترون

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