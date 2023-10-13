الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني

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أعلنت الكلية التقنية بطريف عن فتح باب القبول والتسجيل للبرامج التدريبية يوم الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر الحالي وينتهى يوم الأربعاء 18 أكتوبر. اضافة اعلان

وقررت الكلية فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ في التخصصات التالية:





التخصصات المتاحة:





التسجيل من مقر الكلية





برامج دبلوم الكليات التقنية





جميع إجراءات القبول إلكترونية



1ـ تقنية الأعمال المكتبة2ـ تقنية المحركات والمركبات3ـ تقنية القوى الكهربية4ـ تقنية الدعم الفني للحاسبيبدأ التسجيل عبر بوابة القبول الموحد، ويمكن التقديم بزيارة قسم القبول والتسجيل بمقر الكلية التقنية بطريف.من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التقديم الإلكتروني للفصل الثاني من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي).يوم الأحد 30 ربيع الأول الجاري ويستمر حتى يوم 3 ربيع الثاني 1445هـ.وأوضحت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين ،وذلك عبر البوابة الإلكترونية (قبولي) على موقع المؤسسة الإلكترون