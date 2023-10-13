الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني

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أعلنت الكلية التقنية بطريف عن فتح باب القبول والتسجيل للبرامج التدريبية
يوم الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر الحالي وينتهى يوم الأربعاء 18 أكتوبر.
وقررت الكلية فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ في التخصصات التالية:
1ـ تقنية الأعمال المكتبة
التخصصات المتاحة:
2ـ تقنية المحركات والمركبات
3ـ تقنية القوى الكهربية
4ـ تقنية الدعم الفني للحاسب
يبدأ التسجيل عبر بوابة القبول الموحد، ويمكن التقديم بزيارة قسم القبول
والتسجيل بمقر الكلية التقنية بطريف.
التسجيل من مقر الكلية
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
بدء التقديم الإلكتروني للفصل الثاني من هذا العام على برامج دبلوم الكليات
التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية
(صباحي).
برامج دبلوم الكليات التقنية
يوم الأحد 30 ربيع الأول الجاري ويستمر حتى يوم 3 ربيع الثاني 1445هـ.