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صحيفة تواصل الالكترونية

مبادرة "كن خبيرا" من تعليم الشرقية لتطوير مهارات المعلمين

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
أ أ
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أطلقت إدارتي التدريب والابتعاث بتعليم الشرقية مبادرة الجديدة بعنوان "كن خبيرًا"، والتي تهدف إلى تطوير مهارات حوالي 25 ألف من المعلمين في المنطقة لاجتياز اختبارات الرخصة المهنية.اضافة اعلان
وتتضمن المبادرة 15 برنامجًا تدريبيًا يستهدف جوانب متعددة من العملية التعليمية، بما في ذلك القيم والمسؤولية المهنية، والمهارات الكمية واللغوية، ونظريات التعلم.


الفروق الفردية بين المعلمين

إضافة إلى خصائص النمو والفروق الفردية بين المعلمين، ومداخل وطرق التدريس العامة، والتخطيط والتنفيذ التدريسي، والبيئة التفاعلية والداعمة لعملية التعلم، والتقويم التربوي.
وقد أتاحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وسائل متعددة لتوفير هذه البرامج التدريبية، حيث يمكن للمعلمين والمعلمات التسجيل عن بُعد من خلال منصة "Weppbex.


توفير البرامج التدريبية

وتم توفير تسجيل هذه البرامج على قناة اليوتيوب الخاصة بالإدارة، لتمكين الجميع من الاستفادة والاطلاع على محتوى البرامج التدريبية على مدار 3 أسابيع.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن إدارة التعليم شكلت ثمانية فرق عمل لتنفيذ المبادرة "كن خبيرًا"، وتم تحديد مهام كل فريق بدقة لضمان نجاح تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في رفع مستوى المعلمين والمعلمات.


تحسين جودة التعليم

وقال تعكس مبادرة "كن خبيرًا" التزام الإدارة العامة للتعليم بتطوير وتحسين جودة التعليم في المنطقة الشرقية، وتعزز الدور المهم للمعلمين والمعلمات في هذه العملية.
جدير بالذكر تقف عدة إدارات لمساندة إدارتي التدريب والابتعاث لتنفيذ وضمان تحقيق أهداف المبادرة ممثلة بداية في إدارة الإشراف التربوي والتوجيه الطلابي والتربية الخاصة وإدارة الموهوبين بشقيها البنين والبنات ومكاتب التعليم.


آليات التنفيذ

 لافتًا إلى أن آليات التنفيذ اعتمدت جداولها الزمنية ومراحلها بدءًا من الإعداد فالتشخيص، ثم تحديد الاحتياجات فعمليات التدريب، وصولًا إلى التقويم.

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