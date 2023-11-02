القبض على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (58)كيلوجرامًا من القات

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (58)كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة ظهران الجنوب. اضافة اعلان

وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.





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