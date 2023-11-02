القبض على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (58)كيلوجرامًا من القات

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (58)كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة ظهران الجنوب.
وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمنوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
الأمن البيئيوفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله أكثر من (15) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب ، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.