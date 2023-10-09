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صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط مروجي مواد مخدرة بالرياض وجازان والقصيم

ضبط مهربي مخدرات
ارشيفية
أ أ
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطنين لاتخاذهما شقة سكنية وكرًا لترويج (2939) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر.اضافة اعلان
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

منطقة القصيم


قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حرس الحدود بجازان


أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (110) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
 التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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