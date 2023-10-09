ضبط مروجي مواد مخدرة بالرياض وجازان والقصيم

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطنين لاتخاذهما شقة سكنية وكرًا لترويج (2939) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر. اضافة اعلان

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.





منطقة القصيم

حرس الحدود بجازان