تصل 5 آلاف ريال.. "الغذاء والدواء" تعلن غرامات 3 مخالفات ترتكبها مستودعات الأغذية

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أعلنت هيئة الغذا والدواء عن أبرز مخالفات مستودعات الغذاء في عام 2023.

وذكرت الهيئة في منشور لها على صفحتها في "إكس"، وجود 3 مخالفات، وأشارت إلى الغرامات التي ينص عليها النظام وكيفية تصحيحها. اضافة اعلان





أنواع المخالفات وقيمتها وكيفية تصحيحها



متطلبات إصدار ترخيص مستودعات المواد الغذائية



تراخيص الغذاء



ترخيص مستودعات الغذاء



1ـ المخالفة: مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص، عقوبتها 5 آلاف ريال غرامة، إضافة إلى إيقاف النشاط، والتصحيح باستخراج رخصة مزاولة النشاط.2ـ المخالفة: عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعقوبتها ألف ريال غرامة لكل عامل إضافة إلى إبعاد العامل عن العمل، والتصحيح حصول العامل على شهادة صحية.3ـ المخالفة: عدم وجود سجلات لمتابعة درجات الحرارة، وعقوبتها 500 ريال، والتصحيح تركيب أجهزة قياس الحرارة.يتطلب إصدار ترخيص هيئة الغذاء والدواء للمستودعات مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي يتعين اتباعها للحصول على الترخيص.تنقسم تراخيص الغذاء إلى ثلاثة أنواع كل نوع له متطلباته وشروطه الواجب توافرها لاستخراج الترخيص بسهولة من دون تعقيد وفق شروط ترخيص مستودع من هيئة الغذاء والدواء، وهذه الأنواع هي:يتم منح ترخيص المستودعات للمؤسسات التي تعمل في مجال تخزين الغذاء والمشروبات، حيث تتم مراقبة البضائع والتأكد من سلامتها وجودتها قبل تسليمها للمستهلكين.ويتطلب الحصول على هذا الترخيص مطابقة المستودع لجميع الشروط الصحية والمعايير المطلوبة.