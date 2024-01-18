"الغذاء والدواء" توضح حقيقة وجود رصاص في الكركم البنغلاديشي

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تفاعلت هيئة الغذاء والدواء مع سؤال أحد المتابعين بشأن الكركم البنغلاديشي الموجود في الأسواق وحقيقة احتوائه على كمية من الرصاص.





الغذاء والدواء ترد على مزاعم وجود رصاص في الكركم البنغلاديشي: اضافة اعلان



تحية طيبة حمد، شكرًا لاهتمامك، ونفيدكم بأنه يتم تحليل جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها بالأسواق وذلك للتأكد من مطابقتها بالمنتجات المسجلة، كما تتابع الهيئة جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها للمملكة، للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 18, 2024

ردا على ذلك، قالت الهيئة: "نفيدكم بأنه يتم تحليل جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها بالأسواق وذلك للتأكد من مطابقتها بالمنتجات المسجلة، كما تتابع الهيئة جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها للمملكة، للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة.".