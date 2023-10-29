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"العامة للعقار": 7 أحياء في الرياض تستعد لتسجيل عقاراتها

عقارات
الأحياء العقارية
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أكملت الهيئة العامة للعقار استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من "السجل العقاري"، اليوم الأحد، في العاصمة الرياض التي تشمل سبعة أحياء.اضافة اعلان
وشملت المرحلة أحياء (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.


العقار أساسًا لتسجيل الملكية

وأوضحت الهيئة أنَّ "السجل العقاري" هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساسًا لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه.
ويبدأ التسجيل بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه، من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، وما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.


أعلى درجات الموثوقية

موكدة أن هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية، إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.
وأكملت شركة "السجل العقاري" الجهة المنفذة للتسجيل استعداداتها التقنية ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل، وجاهزية مركز خدمة العملاء.


تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية

إضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة، إضافة إلى جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.

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