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7 أحياء في الرياض تستعد غدًا لبدء تسجيل عقاراتها في "السجل العقاري"

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
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أكملتْ الهيئة العامة للعقار استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من "السجل العقاري" غدًا في العاصمة الرياض التي تشمل سبعة أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.اضافة اعلان

الحقوق العقارية

وأوضحتْ الهيئة أنَّ "السجل العقاري" هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساساً لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير، مؤكدةً أنَّ هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية ، والتجارية ، والزراعية ، والصناعية , إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.

رفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة

من جهة أخرى, أكملت شركة "السجل العقاري" الجهة المنُفذة للتسجيل استعداداتها التقنية ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل، وجاهزية مركز خدمة العملاء إضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة، إضافة إلى جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.

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