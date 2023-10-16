الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

27 ألف رخصة عقارية و77 ألف عقد وساطة خلال 3 أشهر

عقارات
سوق العقارات في المملكة
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها أصدرت أكثر من 27 ألف رخصة "فال" العقارية للأفراد والمنشآت، وذلك منذ بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية مطلع العام الهجري الحالي.اضافة اعلان
 وقال المتحدث الرسمي للهيئة تيسير بن محمد المفرج، أنّ عدد مستخدمي المنصة الالكترونية للهيئة بلغ نحو (363.328) مستخدمًا.


عقود وساطة وتراخيص إعلانية

وبلغت عقود الوساطة (77.902) عقدًا، كما تم إصدار أكثر من (60.205) تراخيص إعلانية، إضافة إلى ترخيص (21) منصة إلكترونية لأعمال الوساطة والتسويق العقاري.
 وأوضح المفرج أن "رخصة فال العقارية" هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية.


تنظيم نشاط الوساطة العقارية

ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية.
ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.


أعمال التوسط في الصفقات العقارية

 وأبان المفرج، أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرًا إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية.
إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.


خدمة الاستعلام عن الوسطاء

وأضاف المتحدث الرسمي أن الهيئة أتاحت خدمة الاستعلام عن الوسطاء العقاريين من خلال موقع الهيئة الرسمي (خدمة الاستعلام عن الوسيط).
 يُذكر أنّ السجلات التجارية للوساطة العقارية شهدت نمواً بلغ 35% بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث لعام2022م.


إحصائيات قطاع الأعمال

وذلك وفقاً لبيانات وزارة التجارة في إحصائيات قطاع الأعمال للربع الثالث، مما يعكس أثر نظام الوساطة العقارية كتشريع عقاري يسهم في نمو السوق وحوكمته.

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