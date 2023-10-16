إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في بداية 2024

أكد الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحمَّاد، أنَّ الهيئة ستُصدر أول تشريع
عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم
2024م.
وسيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تُنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تُسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
جاء ذلك خلال
مشاركته في مؤتمر ومعرض "ميفما كونفكس" 2023م الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط
لإدارة المرافق (ميفما) تحت شعار "إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني
مستقبل ذكي".
معرض "ميفما
كونفكس" 2023
وأوضح الحمَّاد أنَّ القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه.
وتمكين القطاع
من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني
من العام الحالي 6.1 %، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية
منه 12.7 %.
مساهمة القطاع
في الناتج المحلي
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: "إنّ نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر.
ويعد هذا النظام
من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة
المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا، ومحفزًا
للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية.
تطوير القطاع
العقاري وحوكمته
يُذكر بأنَّ المؤتمر في نسخته الحالية والمقامة في الرياض استقطب أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاءً.