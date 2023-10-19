الإعلان عن بداية عمل السجل العقاري في المدينة المنورة

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. اضافة اعلان

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تطبيق التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" في منطقة المدينة المنورة، وذلك حسب الخطة التشغيلية المعدة.





تقسيم الأحياء إلى مناطق محددة





كيفية اختيار المدن والمناطق المستفيدة





بيانات الوحدات العقارية السكنية





أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية





تحقيق التكامل لبيانات الخريطة



وتم الاتفاق بين الهيئة وأمانة منطقة المدينة المنورة على تقسيم الأحياء إلى مناطق محددة تجمع كل منطقة عدد من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها تدريجيا.وأكدتْ الهيئة أنَّ إعلان تطبيق السجل العقاري في منطقة المدينة يأتي ضمن الخطة التشغيلية التي تعمل عليها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.ويتم اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة وفق تقييم معايير جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها، وهي عملية مستمرة وصولًا لجميع الوحدات العقارية في المملكة .وأضافت الهيئة أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري.ويتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة.ويصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات.وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.وأكدت أمانة منطقة المدنية المنورة جاهزية البيانات والممكنات الرئيسية لبدء تطبيق أعمال السجل العقاري في المنطقة.وأوضحتْ بأنَّها تعمل مع شركة "السجل العقاري "على تحقيق التكامل لبيانات الخريطة العقارية وتبادل ومزامنة البيانات بين أمانة منطقة المدينة المنورة و"السجل العقاري".يُذكر أنَّ أمانة منطقة المدينة المنورة قد طورت بيئة نظم المعلومات الجغرافية لديها، وأنهت أعمال التصوير الجوي للمدينة المنورة بدقة وضوح عالية وتم إنجاز 45% من أعمال معالجة الصور الجوية.