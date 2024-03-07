الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة تحذر: العلاج بـ "لسعات النحل" ادعاءات بدون براهين علمية

يوم النحل العالمي - مناحل - النحل - عسل النحل -- العسل - منحل
نحل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طالبت وزارة الصحة ضرورة توخي الحذر، وعدم الانسياق مع دعايات علاجية تفتقر إلى البراهين العلمية زمنها ما يعرف ب،"سم النحل" أو "لسعات النحل".اضافة اعلان

التداوي بسم النحل:

وحذرت الوزارة المرضى من التداوي بها، وذلك تفادياً لحدوث ما لا يحمد عقباه من أضرار صحية. 
ونقلت "عكاظ" عن الوكالة المساعدة للتواصل في الوزارة، أن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي هو المرجعية الوطنية للسياسات والتشريعات والتنظيمات الخاصة بكافة مجالات الطب البديل والتكميلي في المملكة.
وأوضحت أنه لم يصدر من قبل المركز حتى الآن، أي تشريع أو تنظيم خاص بالمعالجة بِـ "سُمّ النحل" أو منتجاته.

العلاج بالنحل:

 وأضافت أنه ما زالت ممارسة العلاج بالنحل المعمول بها في بعض الدول قيد البحث والدراسة، وتم الشروع بالمشاركة في فعاليات عدة، والتواصل مع خبراء ومختصين للتأكد من سلامتها.
 وتابعت: إنه بعد الانتهاء من الدراسات المطلوبة والتيقن من الاستفادة سيشرع المركز بالتعاون مع المختصين في إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتشريع الممارسة وتحديد الفئات المسموح لها.
يذكر أن عددا  ممن يمتهنون عملية العلاج بِـ"سُمّ النحل" ويدّعون معالجته للعديد من الأمراض كالتصلب اللويحي وتصلب الفقرات وغيرها من الأمراض قد ظهروا على منصات التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية ، حيث دحضت وزارة الصحة هذه الادعاءات بأنها لم تبنَ على براهين علمية أو دراسة معتمدة.

اقرأ أيضا

عاجل.. "إيجار" تكشف عن خدمة "تقبيل العقد".. تعرف على أبرز مزاياها

قرار بتعيين محمد العبداللطيف وكيلًا مساعدًا لوزارة البيئة والزراعة

أخبار السعودية.. موعد صرف دعم حساب المواطن ونتيجة النقل الخارجي للمعلمين

إطلاق خدمة شحن السيارات الكهربائية في مطار الملك سعود بالباحة

ضبط 23 ألف كيلو مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزوّرة في جدة (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة 7:21 م السبت، 02 مارس 2024

الصحة تطيح بعدد من مدعي الطب ومخالفي المهن الصحية وتحيلهم للنيابة العامة

الصحة 4:05 م الإثنين، 26 فبراير 2024

عاجل.. "الصحة" تعلن عن مواعيد العمل والإجازات في رمضان وعيد الفطر

GG4mXHUWIAA_JqQ 12:09 ص الخميس، 22 فبراير 2024

تدشين 12 مشروعا صحيا و10 برامج تحسينية لأهالي هذه المنطقة

تجمع المدينة المنورة الصحي 2:13 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

توضيح من الصحة عقب انتشار "الرمد" في المدينة المنورة