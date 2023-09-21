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صحيفة تواصل الالكترونية

"الشؤون الدينية" تدعو المعتمرين والزائرين لتجنب هذا الأمر داخل الحرم

السديس
الدكتور عبدالرحمن السديس
أ أ
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أكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، على المعتمرين والزائرين والمصلين ضرورة الالتزام بآداب الحرمين وتعظيم روحية المكان.اضافة اعلان
وطالبتهم بعدم الانشغال بالتصوير والهواتف المحمولة، والتفرغ للعبادة والصلوات، وأداء الشعائر الدينية إلى جانب التعاون مع رئاسة الشؤون الدينية، في إيجاد بيئة تعبدية خاشعة وأجواء روحية وإيمانية


البعد عن التزاحم والتدافع

وحثت رئاسة الشؤون الدينية المعتمرين والزائرين والمصلين، البعد عن التزاحم والتدافع، وتحقيق التآلف والتراحم، والتزام الأنظمة والتعليمات الدينية.
وحذرت من الصلاة أمام الإمام، وفي الممرات، وعدم مضايقة الطائفين بأداء ركعتي الطواف في مسار الطواف، متمنية للمعتمرين والمصلين، قبول عباداتهم ودعواتهم.


محاضرة السديس في الفقة

من جهته، ألقى رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، محاضرته الدورية لطلابه، في كلية الحرم المكي الشريف، في مادة أصول الفقه.
وبين مسالك العلة الثلاثة، وهي: النص، والإجماع، والاستنباط، وأن المسلك الأول الذي هو النص؛ يتفرع إلى ثلاثة، وهي: الصريح، والظاهر، والتنبيه والإيماء، موضحًا صورها وأمثلتها، والفرق بينها.
مؤكدًا: أن على طالب العلم ربط القواعد بالأدلة والأمثلة، وأهمية تطبيقها من العلماء المجتهدين عند النوازل، وربط الواقع المعاصر بالدراسة العلمية؛ لتتحقق الفائدة العلمية والعملية.

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