الزكاة تدعو مكلفيها للاستفادة من هذه المبادرة

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م. اضافة اعلان

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.





غرامة تصحيح إقرار القيمة المضافة





سداد كامل أصل دين الضريبة





الدليل الإرشادي المبسط





وسائل التواصل مع الهيئة

