الزكاة تحذر: هذا آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تاريخ 31 من ديسمبر الجاري آخر موعد
أمام الخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتقديم إقراراتهم الضريبية.
تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 31 ديسمبروناشدت الهيئة المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة
التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم
إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي.
تقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة عبر الهواتف الذكيةوطالبت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر
الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية.
وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى، و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
وسائل التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجماركودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في
الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر
الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام
الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة أكس أو من خلال البريد الإلكتروني، أو عبر المحادثات الفورية بموقع الهيئة.