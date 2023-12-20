الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الزكاة تحذر: هذا آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تاريخ 31 من ديسمبر الجاري آخر موعد أمام الخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتقديم إقراراتهم الضريبية.اضافة اعلان

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 31 ديسمبر

وناشدت الهيئة المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي.

تقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة عبر الهواتف الذكية

وطالبت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية.
وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى، و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

وسائل التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة أكس أو من خلال البريد الإلكتروني، أو عبر المحادثات الفورية بموقع الهيئة.

فرض ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

اقرأ أيضا

وزير الحج يكشف سبب التحول من "اعتمرنا" إلى "نسك" (فيديو)

عاجل.. خطوات رفع الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1445 عبر منصة مدرستي

طريقة الوصول لخدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ عبر أبشر 2023

أخبار السعودية.. خطوات نقل المديونية وإعادة جدولة الدعم السكني وأمطار ورياح على هذه المناطق

انخفضت 2.1%.. تعرف على عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بالمملكة 2022

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ضريبة القيمة المضافة بالمملكة - احتساب 5:59 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

توضيح من الزكاة بشأن إعفاء خدمات التعليم الأهلي من رسوم ضريبة القيمة المضافة

هيئة الزكاة 12:46 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

الزكاة والضريبة: أقل من 30 يومًا متبقية على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات

هيئة الزكاة 12:02 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

الزكاة والضريبة والجمارك تحذر جميع العملاء من هذا الأمر

هيئة الزكاة 6:57 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

هل يمكن الخروج من المنافذ البرية برخصة قيادة منتهية؟

اقرأ أيضا

7878ه978
1:06 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

"هيئة الطرق" تُعلن افتتاح الحركة المرورية على ازدواج طريق "المجمعة – شقراء" بالرياض

وزارة الداخلية
1:03 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة

GBsxy2oW4AAeC6w
11:38 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

حكمة ربانية.. "المسند" يكشف كيفية حدوث الانقلاب الشتوي هذا العام

GBxqyn2W8AAWcuE
11:04 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مدرستي
3:02 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات رفع الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1445 عبر منصة مدرستي

حساب المواطن
2:08 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن

الحادث
1:20 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

انخفضت 2.1%.. تعرف على عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بالمملكة 2022

الجوازات
4:58 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

وزارة الداخلية
1:03 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة

وظائف سار
12:22 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب يصل لـ3000 ريال.. شروط وظائف الخطوط الحديدية "سار" ورابط التقديم