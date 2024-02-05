الرياض 100%.. المملكة تسجل أعلى نسبة انخفاض في العواصف الغبارية والرملية منذ 21 عاما

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سجلت المملكة أعلى انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عامًا، بنسبة بلغت (-94%)، نتيجة جهود منظومة البيئة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرات رؤية المملكة 2030. اضافة اعلان





الرياض تسجل انخفاضًا في عدد حالات العواصف الغبارية:



وكشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في تقريره الصادر مؤخرًا، أن مدينة الرياض شهدت تسجيل انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير الماضي بنسبة 100%، كما سجلت الدمام أعلى نسبة انخفاض بـ -100% في الشهر نفسه، فيما سجلت محافظة وادي الدواسر أعلى نسبة انخفاض بمقدار -81%، أما محافظة الأحساء فقد سجلت انخفاضًا بنسبة -83 %.وتأتي هذه النتائج بعد الإسهامات الكبيرة لجهود رؤية المملكة 2030 واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة والملف المناخي وتحسين جودة الحياة وبرامج الرؤية ومبادراتها الإقليمية المتعلقة بالعمل المناخي والبيئي.