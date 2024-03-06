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الدفاع المدني يخمد حريقًا في أشجار بأرض فضاء في بريدة

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
الدفاع المدني
أ أ
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باشرت فرق الدفاع المدني، في بريدة بمنطقة القصيم، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق في أشجار بأرض فضاء.

إخماد حريق في بريدة

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: "الدفاع المدني ببريدة يخمد حريقًا في أشجار بأرض فضاء، ولا إصابات".اضافة اعلان
وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بجدة، عن إخماد حريق في مستودع، دون تسجيل إصابات- ولله الحمد-.

الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية:


كذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والعمل بإرشادات الدفاع المدني في أثناء استعمال وسائل التدفئة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. 

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