إنذار أحمر.. "الأرصاد" يُحذر سكان القصيم من أمطار غزيرة لـ 9 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع صواعق رعدية
وهبوب رياح قوية مشيرة للأتربة على عدد من محافظات منطقة القصيم.
أمطار
ورياح قوية وصواعق رعدية متوقعة على القصيموأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية
الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض
الخبراء وضرية وعقلة الصقور".
ومع استمرار الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول على طريق الدليمية والرس والقرين في منطقة القصيم.
📍امطار وبرد جنوب #عقلة_الصقور غرب #القصيم_الان— طقس (@tqqs) February 15, 2024
الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
15 فبراير 2024م
من | جهز المطيري
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وأضاف مركز الأرصاد أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والبرد ولاصواعق الرعدية تستمر حتى الساعة التساعة مساءً.