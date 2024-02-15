إنذار أحمر.. "الأرصاد" يُحذر سكان القصيم من أمطار غزيرة لـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع صواعق رعدية وهبوب رياح قوية مشيرة للأتربة على عدد من محافظات منطقة القصيم.





أمطار ورياح قوية وصواعق رعدية متوقعة على القصيم



أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".ومع استمرار الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول على طريق الدليمية والرس والقرين في منطقة القصيم.وأضاف مركز الأرصاد أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والبرد ولاصواعق الرعدية تستمر حتى الساعة التساعة مساءً.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.