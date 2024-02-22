الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية

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أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات "ختمًا خاصًا"، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام.



ختم خاص بمناسبة يوم التأسيس



الاحتفاء بيوم التأسيس



ويتضمن الختم معانٍ تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، واعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ قبل 3 قرون وتوثيقًا لمسيرة قادتها وشعبها.وتحتفي المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 12 شعبان 1445هـ، الموافق 22 فبراير 2024م، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.