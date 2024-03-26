الثلاثاء، 16 رمضان 1445 ، 26 مارس 2024

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الثلاثاء 16 رمضان .. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 16 رمضان 1445 هجرية، الموافق 26 مارس 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 16 رمضان 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:54.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:09 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:49 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 16 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:02
المدينة – 5:01
الرياض – 4:32
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 11:59
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:52
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:34
المدينة – 6:36
الرياض – 6:08
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:34
المدينة – 8:36
الرياض – 8:08



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