"الخضيري" يطالب العاملين في هذه المهن بضرورة لبس الكمامة.. ما الأمر؟

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طالب الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، العاملين في بعض المهن بضرورة لبس الكمامة.





"الخضيري" يطالب العاملين في هذه المهن بضرورة لبس الكمامة



أمراض فتاكة تنتظر هؤلاء



تنبيه بشأن عوامل التحكم والتنبؤ بالأمراض والوقاية منها



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن التعرض المهني هو ما يتعرض له العامل أو الموظف بسبب مهنته وطبيعة عمله؛ مثل:1 - عمال الدهانات.2 – العاملين بالطرق.3 - عمال محطات البنزين.4 – المتعرضون لتلوّث عوادم السيارات.وأكد أن هؤلاء العمال هم أكثر الناس احتمالاً للإصابة ببعض الأمراض سواء بالرئة أو المثانة أو الكلى والكبد؛ لأنه يصلها عبر دورة الدم"، لذا لابد من لبس الكمامة وكذلك العاملين ببعض المصانع والعمل الميداني بما فيه من تلوّث بيئي أو صناعي أو مهني.وبين أن عوامل التحكم والتنبؤ بالأمراض أو الوقاية منها تتنوع وتختلف من شعب لآخر ومن عمر لآخر، وقد تتآزر أو تجتمع عدة منها ليحصل الخلل أو المرض ومنها: "العمر، الوزن، الجنس والعرق !والجينات والقابلية الوراثية والسلوك الغذائي، والتدخين، والتعرض لبعض المسرطنات الكيميائية، سواء بالغذاء أو البيئة، وطريقة استجابة الشخص وحالته الصحية العامة والنفسية، والتنوّع الحيوي والبيولوجي والبيئي وطبيعة العمل والتعرض المهني.وأضاف أن الأنظمة الطبية الحديثة الناجحة تحرص على معرفة ذلك والاستقصاء التام ومعرفة المتداخلات من الأطعمة والأشربة والعمر والوزن والبيئة والتلوث والمهنة والنفسية والتاريخ المرضي والسلوكي وغيرها.