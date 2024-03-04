الخارجية تطلق مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية "منصة دول"

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أطلقت وزارة الخارجية، اليوم، مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية "منصة دولي"، التي أعلن عنها مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، خلال مشاركته في مؤتمر ليب 2024 المنعقد في العاصمة الرياض.



الخارجية تطلق مبادرة التوظيف



أهداف منصة دولي



وأكد أن "منصة دولي" تعكس اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- للأسرة الدبلوماسية السعودية وتطويرها على الأصعدة كافة، منوهاً بمتابعة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، لكافة المبادرات التي تطلقها الوزارة ومنها "منصة دولي" وذلك لتحقيق الأهداف والتطلعات الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.وقال :" إن منصة دولي تسعى إلى الموائمة بين الكفاءات الوطنية والوظائف المتاحة لدى المنظمات الدولية، وتهدف إلى زيادة التمثيل السعودي في المنظمات الدولية وإثراء الكفاءات الوطنية بالخبرات والتجارب الدولية".وأضاف " أن منصة دولي ستعمل على تكوين قاعدة بيانات لمتابعة طلبات المرشحين من بداية تقدمهم للعمل حتى توظيفهم وتدريبهم في المنظمات الدولية.وتابع أن وزارة الخارجية ستعمل من خلال "منصة دولي" على تكوين شراكات واتفاقيات استراتيجية مع الجهات الحكومية الأخرى والتي ترغب بتوظيف الكفاءات الوطنية لدى المنظمات ذات العلاقة مما يمهد الطريق لمنصة دولي لتصبح منصة وطنية موحدة للمملكة العربية السعودية.وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، أن "منصة دولي" تهدف بشكلٍ رئيسي إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية على الساحة الدولية والدبلوماسية، لكي يكونوا واجهة للوطن في مختلف المجالات.