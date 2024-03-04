الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الخارجية تطلق مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية "منصة دول"

GH1geOMWsAAqdd0
وزارة الخارجية مبادرة التوظيف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أطلقت وزارة الخارجية، اليوم، مبادرة التوظيف لدى المنظمات الدولية "منصة دولي"، التي أعلن عنها مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، خلال مشاركته في مؤتمر ليب 2024 المنعقد في العاصمة الرياض.اضافة اعلان

الخارجية تطلق مبادرة التوظيف

 وأكد أن "منصة دولي" تعكس اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- للأسرة الدبلوماسية السعودية وتطويرها على الأصعدة كافة، منوهاً بمتابعة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، لكافة المبادرات التي تطلقها الوزارة ومنها "منصة دولي" وذلك لتحقيق الأهداف والتطلعات الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.

أهداف منصة دولي

 وقال :" إن منصة دولي تسعى إلى الموائمة بين الكفاءات الوطنية والوظائف المتاحة لدى المنظمات الدولية، وتهدف إلى زيادة التمثيل السعودي في المنظمات الدولية وإثراء الكفاءات الوطنية بالخبرات والتجارب الدولية".
 وأضاف " أن منصة دولي ستعمل على تكوين قاعدة بيانات لمتابعة طلبات المرشحين من بداية تقدمهم للعمل حتى توظيفهم وتدريبهم في المنظمات الدولية.
وتابع أن وزارة الخارجية ستعمل من خلال "منصة دولي" على تكوين شراكات واتفاقيات استراتيجية مع الجهات الحكومية الأخرى والتي ترغب بتوظيف الكفاءات الوطنية لدى المنظمات ذات العلاقة مما يمهد الطريق لمنصة دولي لتصبح منصة وطنية موحدة للمملكة العربية السعودية.
 وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، أن "منصة دولي" تهدف بشكلٍ رئيسي إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية على الساحة الدولية والدبلوماسية، لكي يكونوا واجهة للوطن في مختلف المجالات.

اقرأ أيضا

عاجل.. مجانًا لهؤلاء.. إطلاق خدمة "تراخيص مواقف السيارات المدفوعة"

الآن.. شاهد تساقط أمطار رعدية بالرخيلة شمال الباحة

الشورى يقر تعديلاً على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

"هيئة النقل" تُطلق ملتقى سنوي لتبادل أفضل الخبرات والإدارة والتطوير

عاجل ورسميًا.. "التعليم" تمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية "مرتبة الشرف"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير التعليم 7:33 م الجمعة، 01 مارس 2024

"التعليم" و"الخارجية" تطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين للدراسة بالمملكة

وزارة التعليم - التعليم السعودي - مبنى الوزارة 9:01 م الخميس، 29 فبراير 2024

عاجل.. التعليم والخارجية تُطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة

المملكة - الخارجية - صورة رسمية 5:36 م الخميس، 29 فبراير 2024

المملكة تدين وتستنكر بشدة استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة

أخبار السعودية 4:50 م الأحد، 11 فبراير 2024

أخبار السعودية.. سبب نقص مبلغ دفعة حساب المواطن وخطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ